Death Strandingin ääniraidalla tunnelmoineen Low Roarin laulaja menehtyi 40 vuoden iässä

Death Stranding -pelin ääniraidalta tutun Low Roar -orkesterin perustaja Ryan Karazija on menehtynyt.

Low Roar kertoo Facebookissa vain 40-vuotiaan Karazijan menehtyneen keuhkokuumeesta aiheutuneisiin komplikaatioihin. Bändi kertoo: "His beautiful music and lyrics, sung in his haunting voice have touched the lives of so many people all over the world, and will continue to do so. He was a kind and beautiful soul and our worlds are shattered by the loss of him. May we honour his memory through his art and hold him forever in his songs."

Islantiin muutaneen Ryan Karazijan toimesta vuonna 2011 perustettu Low Roar nousi todella suuren yleisön tietoisuuteen päädyttyään Hideo Kojiman soittolistoille ja sen myötä isoksi osaksi Death Stranding -peliä. Hideo Kojima kertoo Twitterissä, että Death Stranding ei olisi koskaan syntynyt ilman Karazijan ja Low Roarin tunnelmallista musiikkia.

Low Roar julkaisi vuosien varrella viisi albumia, mutta kuudeskin on tulossa vielä postuumisti Karazijan poismenon jälkeen. Bändin tuotantoa voi kuunnella vaikkapa Spotifyssä, täällä.