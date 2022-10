Rotsalainen huonekalujätti IKEA vaatii muutoksia kehitteillä olevaan The Store Is Closed -peliin.

Yhden ainoan henkilön kehittämä The Store Is Closed on Ikea-liikettä muistuttavaan huonekalukauppaan sijoittuva selviytymiskauhunimike. Tuotos ei ole vielä myynnissä, vaan sille kerätään parasta aikaa joukkorahoitusta Kickstarter-sivuston kautta. Kampanja on onnistunut, sillä rahoitusta on kerätty moninkertaisesti alkuperäiseen pyyntöön verrattuna.

Vaikka Ikea-sanaa ei mainita Kickstarter-sivustolla tai itse pelissä, niin yhtäläisyydet ovat kuitenkin ruotsalaisfirmalle liikaa. Kotaku-sivusto on jakanut otteita IKEA:n lähettämästä kirjeestä, joka muun muassa listaa yhtäläisyyksiä nimikkeen ja huonekalujätin kanssa.

"Pelissäsi kätetään skandinaavisella nimellä varustettua sinikeltaista kylttiä kaupassa, sinistä laatikkomaista rakennusta, keltaisia pystysuoraan raidoitettuja paitoja, jotka ovat identtisiä IKEA-henkilökunnan käyttämien kanssa, harmaata polkua lattialla, IKEA-huonekaluilta näyttäviä huonekaluja sekä tuotekylttejä, jotka näyttävät IKEA-kylteiltä. Kaikki edellä oleva viittaa heti siihen, että peli tapahtuu IKEA-kaupassa", kuuluvat perustelut.

Kirjeessä kerrotaan, että olisi helppoa tehdä peli, joka ei näytä IKEA-liikkeeltä tai sisällä viittauksia sellaiseen. "Voit helposti tehdä muutoksia peliisi välttääksesi nämä ongelmat, varsinkin kun aiot julkaista pelin vasta 2024", jatkuvat ohjeistukset.

Kaukana siintävästä julkaisusta huolimatta kirjeessä vaaditaan kehittäjä Jacob Shawia tekemään vaaditut muutokset, eli kaikkien IKEA-viittausten poistaminen, kymmenen päivän aikana kirjeen saapumisesta.

The Store Is Closedin joukkorahoituskampanja päättyy 4.11. ja nimikkeen julkaisu on kaavailtu vuodelle 2024.

