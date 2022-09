Call of Duty: Warzone 2.0 sai virallisen julkaisupäivän – Modern Warfare II:n ensimmäinen kausi alkaa samaisena päivänä

Infinity Ward on virallisesti paljastanut Call of Duty: Warzone 2.0:n julkaisupäivän.

Suositun Warzone -battle royalen toinen versio julkaistaan marraskuun 16. päivänä. Tuolloin pyörähtää käyntiin myös Modern Warfare II:n ensimmäinen kausi.

Warzone 2.0 tuo tullessaan uuden hiekkalaatikkotilan lisäksi ennennäkemättömän pelitilan, jonka huhutaan saaneen inspiraationsa Escape from Tarkovista. Pelin kartan nimi on Al Mazrah, ja se sisältää erilaisia klassisia kiinnostavia kohteita, kuten alueita, jotka perustuvat vuoden 2009 Modern Warfaren suosittuihin moninpelikarttoihin. Lisätietoja voi lueskella Call of Duty -blogista.

Warzone 2.0 julkaistaan PS5:lle, PS4:lle, Xbox Seriesille, Xbox Onelle sekä PC:lle Battle.netin ja Steamin kautta.

