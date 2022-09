Tältä näyttää Grand Theft Auto VI – pelivideo vuosi nettiin kaikkien nähtäväksi

Grand Theft Auto VI ei ole tulossa kauppoihin vielä pitkään aikaan, mutta siitä on mahdollista nähdä hyvin aikaista pelikuvaa jo nyt. Tästä kyseenalainen kiitos hakkereille, jotka vuotivat valtavan määrän materiaalia Rockstarin tarkoin varjellusta suurteoksesta nettiin aikaisin tänä aamuna.

GTAForums-sivustolla ilmestynyt vuoto sisältää hurjat 90 videota ja kuvaa, joiden väitetään olevan Grand Theft Auto VI:n aikaisesta testiversiosta. Kokonaisuus on vielä keskeneräinen ja käyttää osittain Grand Theft Auto V:estä lainattuja materiaaleja tietyissä kohdissa. Videolla näkyvien tekstien perusteella on arvioitu, että kyseessä on alfa-versio vuodelta 2021.

Alta löytyvässä koosteessa löytyy otteita dialogista ja toiminnasta, jotka molemmat näyttävät olevan puhdasta Rockstar-tyyliä. Jopa Suomi nousee esille pienessä pätkässä, jossa pari pikkurikollista kiistelee maan olemassaolosta. Torille?

Toisaalla päästään näkemään miten paikallisen kahvilan ryöstö onnistuu, minkälaista maastoa uudesta maailmasta voi odottaa ja vilkaisu hyvinkin tutulta vaikuttavaan yöelämään. Samalla tutustutaan pelin päähenkilöihin. Kuten huhumylly veikkasikin, ainakin yksi pääosan esittäjistä on nainen, vaikka paljoa muuta heistä ei saada irti näin lyhyessä pätkässä nimiä lukuunottamatta. Uudet antisankarit tunnetaan tällä hetkellä nimillä Lucia ja Jason.

Mikäli vuoto paljastuu aidoksi, se on jo toinen vastaavan kokoluokan tapaus, mitä viime vuosina on nähty. Vain pari vuotta aiemmin julkaistu The Last of Us Part 2 kärsi samaisen kohtalon, kun valtava määrä pelin välianimaatioista vuodettiin nettiin vain kuukausia ennen julkaisua.

Rockstar ei ole vielä vastannut vuotoon, eikä Grand Theft Auto VI:n julkaisupäivästä ole tarkkaa tietoa tällä hetkellä.