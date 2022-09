Certain Affinity työstää jotain suurta Halo Infiniteen liittyvää – projektin parissa yli 100 työntekijää

Certain Affinity työstää jotain suurta Halo Infiniteen liittyvää sisältöä, kertoo firman toimitusjohtaja Max Hoberman.

Teksasilaisstudio on aiemminkin ollut mukana esimerkiksi Haloon ja Call of Dutyyn liittyvissä projekteissa, mutta nyt luvassa on jotain poikkeuksellisen suurta. Hobermanin mukaan Certain Affinityllä on työn alla kolme projektia, joista parisen vuotta kehitelty Halo on näistä se suurin yli sadalla työntekijällään – sen suurempia yksityiskohtia ei aiheen tiimoilta vielä saatukaan. Huhuissa ovat pyörineet esimerkiksi battle royale -pelimoodi tai mahdollisesti uusi tarinasisältö, mutta mitään virallista tietoa ei siis vielä ole kerrottu.

343 Industriesin kehittämä Halo Infinite on saatavilla PC:lle, Xbox Onelle sekä Xbox Series S|X:lle.

