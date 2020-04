Cyberpunk 2077 -pelivarustesetti Xboxille tuo Night Cityn kotiisi

"Pelaa kuin olisi 2077."

Xbox mainostaa Cyberpunk 2077 -teemaista pelivarustesettiä. Vastikään paljastetun konsoli-ohjain-paketin lisäksi Cyberpunk-tunnelmaa voi buustata hankkimalla SteelSeriesin Johnny Silverhand Edition -headsetin. Langatonta Cyberpunk 2077:n virallista kuulokemikrofonia Xboxille on tehty rajallinen erä, ja se on ammentanut inspiraationsa luonnollisesti Night Cityn kuuluisimmasta rokkaripojasta ja hänen kyberkädestään. SteelSeriesin Cyberpunk 2077 -kokoelmasta löytyy kuulokkeet myös PlayStation-, Switch- ja PC-pelaajille.

Niin ikään Johnny Silverhand -tyylisen ohjaimen voi asettaa odottamaan seuraavaa rähinää Controller Gearin Cyberpunk 2077 -lataustelakalle. Koko komeuden kruunaa Seagaten ulkoinen Cyberpunk 2077 -kovalevy, johon saa talteen pelin poikineen.

The Cyberpunk 2077 Limited Edition Controller, Headset, and Seagate Drive. Learn more: https://t.co/nAev5tpL3g pic.twitter.com/sj5qSSRjcw

— Xbox (@Xbox) April 22, 2020