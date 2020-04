The Division 2:n ilmainen kokeiluversio julkaistiin PC:n ja konsoleiden kauppapaikoille

Mikäli The Division 2 kiinnostaa, voi sitä nyt testata maksutta kätevän kokeiluversion ansiosta.

Tom Clancy's The Division 2:n trial-versio on linjoilla jatkossa pysyvästi, mutta pelaamaan pääsee toki rajoitetusti, kahdeksan tunnin verran. Tarjolla on koko emopeli sivu- ja päätehtävineen sekä yksin- ja moninpeleineen. Luotu hahmo siirtyy räiskinnän kokoversioon, mikäli seikkailua haluaa jatkaa vielä kahdeksan tunnin jälkeenkin.

KonsoliFINin arvostelun pääsee lukemaan täältä. Myös massiivinen lisäosa Warlords of New York on saanut tähtensä kerrassaan maanmainion Toni Turusen toimesta.

Ubisoftin The Division 2:ta päästään kokeilemaan niin PC:llä, PlayStation 4:llä kuin Xbox Onellakin.