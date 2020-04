Animal Crossing: New Horizons rikkoi digitaalisten konsolipelien myyntiennätykset

Animal Crossing: New Horizons teki historiaa maaliskuussa.

Nintendon tuoreen hittinimikkeen fyysisiä kopioita myytiin ennätysmäärä jo pelin ensimmäisen kolmen päivän aikana. Vauhti vain kiihtyi, ja nyt tilastot kertovat Animal Crossing: New Horizonsin rikkoneen konsoliennätyksen digitaalisten kopioiden kuukausittaisella myynnillään. Kärkipaikkaa hallitsi tätä ennen Activisionin Call of Duty: Black Ops III.

Digitaalisten pelien tuotot yleensäkin kokivat reippaan nousun maaliskuussa: myyntitulot olivat ennätykselliset 10 miljardia dollaria. Luku muodostui kaikkien aikojen suurimmaksi. Koronapandemia on selkeästi tuonut vilkkautta etenkin digitaalisiin peliostoihin. Tarkempia tilastoja myynneistä niin PC:llä, konsoleilla kuin mobiililaitteilla löytyy täältä.

Animal Crossing: New Horizons Sold More Digital Units In A Single Month Than Any Console Game In History https://t.co/RqjWEe0IBC #Repost #NintendoSwitch #SwitcheShop #Nintendo #AnimalCrossing pic.twitter.com/xXUGfOV0CJ

— Nintendo Life (@nintendolife) April 23, 2020