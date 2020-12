Cyberpunk 2077 saa julkaisunsa yhteydessä virallisen, lähes 500 sivua kattavan strategiaoppaan

Cyberpunk 2077 saa kylkeensä virallisen strategiaoppaan heti julkaisun aikoihin.

Cyberpunk 2077: The Complete Official Guide dokumentoi kaikki rooliseikkailun tehtävät ja sinne tänne rönsyilevät tarinankaaret. Myös hahmonluonnille, tämän luokille ja muille pelimekaanisille kikkailuille on pyhitetty reilusti sivuja. Teos julkaistaan 464-sivuisena pehmeäkantisena versiona sekä astetta jämäkämpänä, kolmisenkymmentä ekstrasivua kattavana keräilijäpainoksena. Kirjaa kannattaa haeskella esimerkiksi Amazon-verkkokaupasta.

Cyberpunk 2077 strategiaoppaineen julkaistaan joulukuun 10. päivä. Pelin pariin päästään PC:llä, Stadialla, Xbox Onella, PlayStation 4:llä sekä taaksepäin yhteensopivuuden ansiosta myös Series S|X:llä sekä PlayStation 5:llä.