Isoja uutisia Metal Gear Solid -elokuvan kulisseista: Oscar Isaac esittää Solid Snakea tulevassa filmissä

Metal Gear Solid -elokuva näyttää jälleen elonmerkkejä, vieläpä merkittäviä sellaisia. Filmin pääosassa nähtävän Solid Snaken rooliin on nimittäin Deadline-sivuston mukaan kiinnitetty Oscar Isaac.

Isaac on nähty valkokankaalla aiemmin monissa rooleissa, muun muassa uudempien Tähtien sotien Poe Dameronina. Uutinen lienee monen mieleen, sillä miestä on toivottu useampien fanien toivesta Solid Snaken kostyymiin. Onpa Isaac itsekin ilmaissut kiinnostuksensa rooliin aiemmin.

Tuleva Metal Gear Solid -raina perustuu samaa nimeä kantavaan pelisarjaan, jonka on kehittänyt Hideo Kojima työskennellessään Konami-pelitalolla. Sarjan ensimmäinen osanen julkaistiin vuonna 1998 PlayStationille.

Filmin ohjaa Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island), kun taas käsikirjoitus on Derek Connollyn (Star Wars: Rise of the Skywalker) kynästä lähtöisin.