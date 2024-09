The Simpsons: Tapped Out -pelin serverit suljetaan 12 vuotta julkaisun jälkeen

The Simpsons: Tapped Out -mobiilipelin kulku on tullut tiensä päähän.

The Simpsons: Tapped Out julkaistiin iOS- ja Android-laitteille vuonna 2012, siis kokonaiset 12 vuotta takaperin. Peli on ollut tasaisen suosittu kaikki nämä vuodet ja päivityksiä onkin tipahdellut linjoille tasaiseen tahtiin – tarkalleen ottaen 308 kappaletta. Uusia hahmoja on matkan varrella nähty 831 ja tehtäviäkin on julkaistu hurjat 1463 kappaletta. Varsin harvinaislaatuinen tapaus siis joka suhteessa!

Kaikki päättyy kuitenkin aikanaan ja nyt EA on päättänyt sulkea mobiiliklassikon palvelimet ja poistaa sen kauppapaikoilta 31. lokakuuta. Lopullisesti pelaajat joutuvat hyvästelemään Springfieldinsä ensi vuonna, 24. tammikuuta, minkä jälkeen sen pelaaminen ei enää luonnistu lainkaan.

Mikäli uutisen loppuun upotettu Facebook-päivitys asian tiimoilta ei näy, voi sen käydä katsomassa täältä.