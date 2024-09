The Last of Us -sarjan toisen kauden traileri tehtiin uusiksi pelimoottorilla – "Wow!", hehkuttaa itse Neil Druckmann

Taannoinen The Last of Us -sarjan toisen kauden traileri on tehty uusiksi Naughty Dogin pelimoottorilla – ja upealtahan tuo näyttää.

Rage Tributesin Tommy Leederin editoima video on saanut myös itse Neil Druckmannin huomion, jakoihan tämä tuotoksen viikonloppuna omassa sosiaalisessa mediassaan. Ja toden totta, kyllähän pelistä napatut pätkät ovat enimmiltä osin yks yhteen televisiosarjan toisen tuotantokauden kanssa.

Pieniä kompromissejakin on luonnollisesti jouduttu tekemään, eihän esimerkiksi Catherine O'Haran terapistihahmoa ole lainkaan pelissä mukana. Varsin uskollinen televisiosarjan toinen kausi tuntuisi kuitenkin olevan lähdemateriaaliaan kohtaan. Kumpainenkin video upotettuna uutisen lopussa tarkemman vertailun mahdollistamiseksi.

The Last of Us -sarjan toinen tuotantokausi nähdään Max-palvelussa ensi vuoden aikana.