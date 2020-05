Deep Silver ilmoitti Saints Row: The Third -uusioversion julkaisuyksityiskohdat

Julkaisija Deep Silver paljasti Saints Row: The Third Remasteredin startin yksityiskohdat.

Uudelleenkäsittelyn läpikäyneen pelin julkaisu tapahtuu 22. toukokuuta Xboxille kello 1.00, PC:lle (Epic Storessa) kello 15.00 ja PlayStation 4:lle heti keskiyöllä.

Versionumerot ja latauskoot:

Digitaaliset kopiot:

Xbox One 40.24GB - Versio 1.0.0.8

40.24GB - Versio 1.0.0.8 PlayStation 4 noin 60GB - Versio 1.03

noin 60GB - Versio 1.03 PC Epic 46.27GB

Fyysiset kopiot:

Xbox One noin 40GB - korjaustiedosto 21.2GB - Versio 1.0.0.8

noin 40GB - korjaustiedosto 21.2GB - Versio 1.0.0.8 PlayStation 4 noin 40GB - korjaustiedosto 19GB - Versio 1.03

Uusioversion 4K-latausnäytöt luoneen Sperasoftin taide on koottu Saints Supply Dropiksi, joka sisältää erilaisia Saints Row: The Third -aiheisia gifejä, logoja ja näytönsäästäjiä. Supply Drop on ladattavissa täältä.

Kuten KonsoliFIN uutisoi viime kuussa, saapuu Saints Row: The Third Remastered PC:lle, PlayStation 4:lle sekä Xbox Onelle.