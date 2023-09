Payday 3:n avoin beetatesti pelataan tällä viikolla Xboxilla ja PC:llä

Julkaisija Deep Silver ja ruotsalaiskehittäjä Starbreeze ilmoittivat Payday 3:n avoimen beetatestin tapahtuvan tällä viikolla.

Yhteistyöhön pohjautuvan ryöstöräiskinnän beetalla testataan Steamin ja Xbox Series X/S:n palvelimia ennen pelin julkaisua myöhemmin tässä kuussa. Syyskuun 8.-11. välisenä aikana tapahtuvassa avoimessa testissä on sama sisältö kuin viime kuussa ajetussa suljetussa beetatestissä. Beeta sisältää No Rest For The Wicked -ryöstön, joka sijoittuu pieneen pankkiin. Kaikki vaikeusasteet ovat pelattavissa, tasokatto on Infamy Level 22, ja aseita voi levuttaa tasolle 8 asti.

Beetatestiin pääsee mukaan seuraamalla ohjeita Paydayn virallisilla verkkosivuilla.

Payday 3 julkaistaan 21. syyskuuta PlayStation 5:lle, Xbox Series X/S:lle sekä PC:lle Steamin ja Epic Games Storen kautta - Game Pass mukaan lukien.