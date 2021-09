Disco Elysium - The Final Cut saapuu Xbox- ja Switch-pelaajien ulottuville ensi kuussa sekä uudelleen myöhemmin

Disco Elysium - The Final Cut saapuu kotvan päästä Xbox-konsoleille.

Twitterin kautta jaetun infon mukaan pelin kimppuun päästään digitaalisesti päivämäärällä 12.10., kun taas fyysisiä pelejä joudutaan odottelemaan marraskuun 9. päivään.

Viime viikolla saatiin kuulla tietoa puolestaan Nintendon Switch-konsolille saapuvasta versiosta. Digitaalisena pelin kimppuun päästään Xbox-puolen tapaan 12.10., kun taas fyysisiä pelikasetteja joudutaan odottelemaan ensi vuoden puolelle.

Disco Elysium on kehuttu roolipeli, joka keräsi arvostelussamme (klik) kosolti suitsutusta. The Final Cut -versio tuo mukanaan uutta sisältöä sekä ääninäytellyt dialogit.

Disco Elysium - The Final Cut launches digitally on Xbox October 12th. Physical Edition arrives November 9th. Kim is waiting. https://t.co/qLcPIR8qmx pic.twitter.com/RkqtjDuYSH

— Disco Elysium - The Final Cut (@discoelysium) September 27, 2021