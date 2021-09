Naughty Dog aikoo paljastaa The Last of Us -moninpelin "kun se on valmis"

Eilen vietettiin The Last of Us -päivää, jonka kunniaksi Naughty Dogin vanhempi viestintäjohtaja Rochelle Snyder kirjoitti blogiin tervehdyksen studiolta.

Snyder vahvisti The Last of Us -moninpelin olevan työn alla ja totesi, että se julkistetaan heti, kunhan se on tarpeeksi valmis.

"Näemme yhteisön kommentit, kun monet teistä vaativat moninpeliä ja haluavat tilannetietoja. Sanomme toistaiseksi, että rakastamme tiimin kehittämiä asioita ja haluamme antaa heille aikaa rakentaa kunnianhimoista projektiaan. Paljastamme lisää, kun se on valmis", Snyder tyytyy paljastamaan.

Snyder kertoo myös, että tiiminkasvatus on ollut käynnissä The Last of Us Part II:n julkaisusta lähtien ja studio on täydessä vauhdissa moninpeliin liittyvien asioiden suhteen. Lisäksi hän vinkkaa työpaikkojen olevan auki ja toteaa:

"Jos sinä tai joku tuttusi on pätevä johonkin, mitä näet työpaikasivullamme, hae."

Aiemmin tänään nähtiin ensimmäinen kuva HBO:n The Last of Us -sarjasta. Kuvan paljasti pelisarjan ohjaaja Neil Druckmann.