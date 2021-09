Castlevaniaa ja Resident Eviliä lokakuun Games with Gold -peleissä – Marvel's Avengers Game Passiin kuun vaihteessa

Microsoft on paljastanut lokakuun Games with Gold -valikoimansa, kuten kuun loppupäivinä tapana on.

Lokakuun Games with Gold -nimikkeissä on tuttuun tyyliin neljä nimikettä useammaltakin Xbox-laitesukupolvelta. Nämä listattuna päivämäärineen alla:

Aaero (1.10.-31.10.2021)

Hover (16.10.-15.11.2021)

Castlevania: Harmony of Despair (1.10.-15.10.2021)

Resident Evil Code: Veronica X (16.10.-31.10.2021)

Kuukausimaksullisessa Xbox Game Pass -palvelussa sen sijaan koetaan yllätyksiä vielä syyskuun viimeisinä päivinä Marvel's Avengersin rynnistäessä valikoimiin 30.9.2021. Tarjolla on koko peli julkaisun jälkeen ilmestyneen sisällön kera, mukaanlukien War for Wakanda -laajennus.