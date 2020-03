The Division 2:n uusi aikakausi alkoi – Warlords of New York -lisäosa ilmestyi etuajassa

Ubisoft puski ulos Tom Clancy's The Division 2:n päivityksen päivän etuajassa. Aaron Keenerin metsästys on alkanut jo kaikilla toimintaroolipeliä tukevilla alustoilla.

Tom Clancy's The Division 2:n valtava laajennus Warlords of New York vie pelaajan Ala-Manhattanille. Tarina palaa takaisin alkuperäisen pelin maisemiin, New Yorkin kaupunkiin. Luvassa on kohtaamisia ennestään tuttujen vihollisten kanssa. Uusien tapahtumien paljastaminen seikkailun lomassa valmisteleeThe Division 2:n tulevan vuoden käänteitä. Uuden tarinasisällön lisäksi laajennus tuo muun muassa uusitun varustejärjestelmän ja nostaa maksimitason neljäänkymmeneen. Uuden tasokaton myötä tekemistä riittää myös Washington DC:n ympäristössä. Tarkempia tietoja laajennuksesta voit lukea täältä.

Warlords of New York on tarinalaajennus Tom Clancy's The Division 2:een ja vaatii peruspelin omistamisen. The Division 2 julkaistiin PC:llä, PS4:lla ja Xbox Onella maaliskuussa 2019.

Agents, maintenance incoming in 30 minutes. We are deploying Title Update 8 which will allow us to activate Warlords of New York! Expected downtime is 2.5 hours.







Maintenance details >> https://t.co/GOmyJILl8G



Release timing details >> https://t.co/vpcsW6VqzN pic.twitter.com/61NB4zOXQO — The Division 2 (@TheDivisionGame) March 2, 2020

Katso Tom Clancy’s The Division 2: Warlords of New Yorkin elokuvallinen traileri alta.