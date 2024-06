DOOM: The Dark Ages vie raivokkaan demonilahtauksen astetta keskiaikaisempiin maisemiin – julkaistaan vuonna 2025

Jo aiemminkin huhuiltu DOOM: The Dark Ages julkistettiin virallisesti Xbox Games Showcase -lähetyksessä.

DOOM: The Dark Ages sijoittuu järjestyksessään vuoden 2016 DOOMia ja DOOM Eternalia edeltäviin aikoihin – ja toden totta, meininki tuntuisi olevan huomattavasti keskiaikaisempaa. Vanha tuttu Doom Slayer ei tosin ole eilisen teeren poika demonilahtauksessa, sillä moista aktiviteettia on näemmä tullut harrastettua runsaasti aiemminkin, kuten traileriltakin on nähtävissä. Peliä kehittää kukas muukaan kuin id Software.

DOOM: The Dark Ages julkaistaan vuonna 2025 PC:lle (Steam), Xbox Series S|X:lle sekä PlayStation 5:lle – Xboxilla myös suoraan Game Passiin.