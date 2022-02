Kulttijohtaja Joseph Seed tulee takaisin Far Cry 6:n seuraavassa DLC-episodissa – julkaisu varmistui helmikuun 8. päivälle

Ubisoft on kertonut päivämäärän Far Cry 6:n Joseph: Collapse -lisäpaketille.

Kolmas ja Season Passin viimeiseksi jäävä laajennus heittää pelaajat Far Cry 5 -maailmasta tutun kulttijohtaja Joseph Seedin saappaisiin. Pelikokemuksen on kerrottu ottaneen vaikutteita roguelite-genrestä, joten matka Seedin mielen sisälle voi muodostua loppupeleissä varsin hämmentäväksi kokemukseksi. Aiemmat lisäpaketit ovat päästäneet pelaajat ohjastamaan myöskin aiemmista osista tuttuja Vaasia ja Pagan Miniä. Joseph: Collapse julkaistaan helmikuun 8. päivä.

Far Cry 6 on saanut Season Passiin kuuluvien DLC-episodiensa lisäksi roppakaupalla muutakin sisältöä. Ilmaiseksi on tarjoiltu ainakin Danny Trejon tähdittämä Danny & Dani vs. Everybody -lisätarina ja Rambo: All the Blood -miniseikkailu. Lisätietoja roadmapista voi tutkailla Ubisoftin sivuilta, täältä.

Far Cry 6 on saatavilla PC:lle, Stadialle sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.

