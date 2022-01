Ehostettu ja pian julkaistava Life is Strange -kokoelma esittäytyy useamman minuutin pelikuvavideolla

Life is Strange Remastered Collection -pelivideolta on nähtävissä, että elämä on sangen outoa ehostetussa kuosissakin.

Life is Strange Remastered Collection niputtaa samaan pakettiin alkuperäisen ensimmäisen tuotantokauden ja tämän esiosana toimineen Before the Stormin. Ehostettujen painosten kehittäjänä toimii viimeksi mainitun työstänyt Deck Nine, joka joutui siirtämään kokoelman julkaisua viime vuodelta helmikuun 1. päivälle.

Mitä sitten niihin ehostuksiin tulee, lupailee Remastered-versio parantavansa ainakin hahmojen kasvoanimaatioita ja Arcadia Bayn jo valmiiksi kuvankauniita ympäristöjä.

Life is Strange Remastered Collection julkaistaan PC:lle, Stadialle sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille Switch-version ilmestyessä myöhemmin kuluvan vuoden aikana.