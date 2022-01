Helmikuun Games with Gold -kavalkadissa pulmanratkontaa, juoksentelua, terroristitoimintaa ja ötökkästrategiaa

Microsoft on paljastanut kuluvan vuoden helmikuun Games with Gold -pelit.

Tällä kertaa päästään George Stobbartin saappaisiin Broken Sword -sarjan viimeisimmässä osassa, soditaan terroristien kanssa, punotaan taktiikoita ötököiden kanssa ja juostaan. Xbox Live Goldin ja Game Pass Ultimate -palvelun jäsenet voivat lunastaa ensi kuun aikana seuraavat pelit:

Broken Sword 5: The Serpent's Curse (1.-28.2.2022)

Aerial_Knight’s Never Yield (16.2.-15.3.2022)

Hydrophobia (1.-15.2.2022)

Band of Bugs (16.-28.2.2022)

Tammikuun Gold-peleistä Aground on ladattavissa 15.2. saakka, kun taas Space Invaders Infinity Gene ja NeuroVoider täytyy lunastaa kuluvan kuun loppuun mennessä.