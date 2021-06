Eihän siinä mennytkään kuin kolmen vuoden työ tyystin hukkaan – yksi tekijänoikeusvaade nakkasi 1400 tuntia vaatineen projektin pois pelaajien ulottuvilta

Innokkaan pelaajan 1 400 tuntia vaatinut projekti ei ole enää pelattavissa.

Kyse on Krollywood-nimimerkillä Youtubeen videoita lataavan pelaajan jättimäisestä projektissa, jossa hän loi GoldenEye 007 -klassikkopelin kentät uudelleen Far Cry 5 -räiskinnän kenttäeditorilla. Kokonaisuus sisälsi vuonna 1997 julkaistun James Bond -nimikkeen jokaisen kentän kahta viimeistä bonusrykäisyä lukuun ottamatta.

Upeaksi kuvailtua lopputulosta ja jokaista kasvojenkohotuksen saanutta kenttää voi kummastella alemman trailerin kautta.

GoldenEye 007:n maisemiin pääsi vielä jokunen hetki sitten Far Cry 5:n kautta, mutta nyt Ubisoft on poistanut tuotokset muiden pelaajien ulottuvilta. Syynä tähän on Kotaku-sivuston mukaan lisenssinhaltijan tekemä tekijänoikeusvaatimus, mutta tarkempaa tietoa ei ole siitä, onko kyseessä kenties Metro-Goldwyn-Mayer-elokuvatalo.

Krollywood kertoi Kotakulle lähettämässään sähköpostissa olevansa asiasta suruissaan, joskaan ei itsensä tai viimeisen kolmen vuoden aikana tehdyn työn takia. Häntä surettaa enemmän ne pelaajat, jotka eivät pääse pelaamaan tuttuja kenttiä ja jotka ostivat Far Cry 5:n tätä tarkoitusta varten.

Lue myös:

Hitman-pelejä työstänyt IO Interactive työstää James Bondin nuoruusvuosiin keskittyvää seikkailua