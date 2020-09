Electronic Arts suututti UFC 4 -pelaajat koko ruudun peittävillä mainosvideoilla

Electronic Arts on suututtanut pelaajia UFC 4 -mätkintään ujuttamiensa mainosten vuoksi.

Asiasta tekee vielä astetta kyseenalaisemman se, että The Boys -sarjaa rummuttavat mainokset pärähtivät osaksi täysihintaista peliä pari viikkoa sen julkaisun jälkeen. Näitä varsin räikeitä mainoksia on nähty niin uusintojen yhteydessä kuin muuallakin taistelun tuoksinassa. Electronic Arts kertoo sittemmin poistaneensa koko ruudun peittävät mainospätkät, juurikin pelaajien suuttumuksen vuoksi. Aihetta on puitu muun muassa Redditissä, uutisen loppuun upotetun viestin alla.

EA Sports UFC 4 on saatavilla PlayStation 4:lle sekä Xbox Onelle.