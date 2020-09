Cyberpunk 2077:n moninpelistä alkaa paljastua lisää yksityiskohtia.

Äskettäinen CD Projektin johtajan ja yhtiön sijoittajien välinen kysymysistunto on paljastanut uutta tietoa Cyberpunk 2077:stä, mukaan lukien uudet yksityiskohdat sen moninpelitilasta. Adam Kicinskiltä kysyttiin tuloselvityksen aikana "kuinka aggressiivinen" tiimi haluaa olla moninpelin kaupallistamisessa.

"No, emme ole koskaan aggressiivisia fanejamme kohtaan!", sanoo Kicinski. "Kohtelemme heitä oikeudenmukaisesti ja olemme ystävällisiä. Joten ei tietenkään - emme ole aggressiivisia - mutta voit odottaa suurenmoisia asioita ostettavan. Tavoitteena on suunnitella kaupallistaminen tavalla, joka saa ihmiset käyttämään rahaa mielellään. En yritä olla kyyninen tai piilottaa jotain; Kyse on arvotunteen luomisesta."

Cyberpunk 2077 julkaistaan 19. marraskuuta 2020 PC:llä, PS4:llä ja Xbox Onella sekä myöhemmin PS5:llä, Stadialla ja Xbox Series X:llä.

Moninpelitilan odotetaan ilmestyvän joskus vuonna 2022.