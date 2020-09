Super Mario 3D All-Stars on jo nyt vuoden toiseksi myydyin peli Amazonissa

Super Mario 3D All-Stars julkistettiin vasta viime torstaina, mutta siitä on jo tullut vuoden 2020 toiseksi myydyin peli suurimmalla jälleenmyyjällä, Amazonilla.

Peli on ohittanut Paper Mario: The Origami Kingin, ja ainoa myyntiluvuissa sitä korkeammalla oleva nimike on Animal Crossing: New Horizons.

Varhainen menestys voi johtua siitä, että Super Mario 3D All-Stars on rajoitetun ajan julkaisu. Peli on saatavilla vain 31. maaliskuuta 2021 saakka.

Super Mario 3D All-Stars julkaistaan syyskuun 18. päivä.

► Super Mario 3D All-Stars niputtaa samaan pakettiin peräti kolme klassista Mario-loikintaa