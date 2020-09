Shenmuen tarina muuntuu animaatiosarjaksi – Yu Suzuki projektissa mukana

Ryo Hazukin kostoretki jatkuu Crunchyrollin ja Adult Swimin Shenmue: The Animation -animaatiosarjassa.

Shenmue: The Animationin ensimmäinen kausi koostuu 13 jaksosta, joissa seurataan Ryo Hazukin edesottamuksia isänsä Iwaon murhaajan jalanjäljissä. Projektin taustalla hääräilee japanilaisstudio Telecom Animation Film, ohjaajanaan One Punch Man -miekkonen Sakurai Chikara. Pelisarjan luonut Yu Suzuki on myös mukana kuvioissa, apulaistuottajan roolissa.

Shenmue: The Animationin julkaisupäivä ei ole toistaiseksi tiedossa.