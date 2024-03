Ensi viikon Epic Games Store -ilmaispelit selvillä – kevätalennuksetkin käynnistyivät yllättäen

Epic Games Storesta kuuluu niin uusia ilmaispelejä kuin kevätalennuksiakin.

Ensi viikon torstaista, 21. maaliskuuta alkaen, ilmaiseksi voi käydä nappaamassa parikin peliä, Call of the Wild: The Anglerin sekä Invincible Presents: Atom Even. Ensiksi mainittu heittää pelaajat virtuaalisten mutta ennen kaikkea kalaisten järvien rantavitikkoon pyydystämään sitä kaikista eeppisintä vonkaletta. Invincible Presents: Atom Eve puolestaan tarjoaa visuaalisen novellin ja vuoropohjaisen taistelun hybridin, vieläpä The Walking Dead -sarjakuvista vastaavan Robert Kirkmanin lähdemateriaaliin perustuen.

Seuraavan viikon ajan ilmaisjakelussa puolestaan ovat Deus Ex: Mankind Divided ja The Bridge, josta uutisoimmekin jo viikko takaperin.

Samaisessa Epic-kaupassa on käynnistynyt myös Spring Sale -hulabaloo, joka jatkuu aina maaliskuun 28. päivään saakka. Valikoimaa voi selailla täältä.