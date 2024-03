Kehuttu Deus Ex -seikkailu toinen ensi viikon Epic Games -ilmaispeleistä

Epic Games Store on jälleen pistänyt ilmaispelinsä vaihtoon ilmoittaen samalla viikon päästä jaeltavat nimikkeet.

Maaliskuun 14. päivästä alkaen voi käydä nappaamassa talteen vuonna 2016 ilmestyneen Deus Ex: Mankind Dividedin (arvostelu). Kyseessä on suora jatko sarjan menestyksekkäästi henkiin herätelleelle Human Revolutionille (arvostelu). Kumpainenkin peleistä on Eidos-Montréalin käsialaa.

Ensi viikon toisena ilmaisnimikkeenä nähdään painovoimalla kikkaileva pulmailu The Bridge. Pelin konseptia on kuvailtu niinkin lennokkaasti, kuin "Isaac Newton kohtaa M. C. Escherin" – näistä jälkimmäinenhän on perspektiivillä kikkailevista kuvistaan tunnettu hollantilaistaiteilija.

Seuraavan viikon ajan puolestaan voi käydä lataamassa tieteisräiskintä Astro Duel II:n.

