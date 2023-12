The Game Awardsin alkamista odottaa jo nyt enemmän katsojia kuin mitä Kauhajoella on asukkaita – parin tunnin päästä se viimein starttaa

Ensi yönä päästään katsomaan The Game Awards -gaalaa, jossa palkitaan kuluneen vuoden parhaita pelejä sekä paljastetaan lukuisia uusia nimikkeitä, joita odottaa saapuvaksi tulevina vuosina.

Suomalaisittain jännitettävää piisaa Alan Wake 2 -pelin tiimoilta, sillä Remedy-studion uutukaista on kehuttu oikealta ja vasemmalta. Saipa kauhunimike myös meidän arvostelussamme (klik) viisi tähteä viidestä.

Sen lisäksi mukana on myös perin mielenkiintoinen musiikkielämys, sillä helsinkiläinen Poets of the Fall esiintyy osana show'ta. Yhtyeen alter egon, Old Gods of Asgard, musiikkia on nimittäin kuultu useammassakin Alan Wake -tuotoksessa. Bändin tuotanto onkin varsin keskeisessä osassa myös uusimmassa eepoksessa.

Pelimies Geoff Keighleyn juontama The Game Awards -lähetys käynnistyy torstain ja perjantain välisenä yönä, kello 2:30. Kirjoitushetkellä YouTube-lähetys on auki jo yli 14 000 henkilöllä, mikä tarkoittaa, että katsojia on tällä haavaa enemmän kuin asukkaita Kauhajoella. Tilastokeskuksen tietojen mukaan Kauhajoella asusti viime vuonna 12 750 henkilöä.

Esityksen voi katsoa yöllä esimerkiksi alemmasta upotuksesta.

