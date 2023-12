Star Wars: The Phantom Menace vaikuttaa tulevan PS Plus Premium -tilaajien saataville

Star Wars: Episode I – The Phantom Menace saatetaan pian lisätä PlayStation Plus Classics -kirjastoon.

Taiwanin luokituslaitos on luokitellut alunperin PlayStation 1:lle julkaistun Star Wars: Episode I – The Phantom Menacen nyt myös PS4:lle ja PS5:lle. Tämä viittaa sen saapumiseen PlayStation Plus Premium -tilaajien saataville. Samainen lautakunta on nimittäin paljastanut aiemminkin tulevia PlayStation Plus Classics -pelejä useaan otteeseen.

Joulukuun PlayStation Plus -nimikkeet julkaistiin tällä viikolla, ja niihin voi tutustua tarkemmin tiistain uutisesta.