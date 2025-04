Game Boy Advance -klassikko Fire Emblem osaksi Switch Online -retrokirjastoa

Nintendo Switchin verkkokirjastoon on lisätty jälleen yksi Fire Emblem -sarjan klassikkopeli.

Fire Emblem: The Sacred Stones on oma itsenäinen tarinansa, joka ei liity Fire Emblem -sarjan aiempiin peleihin. Se julkaistiin alun perin Game Boy Advancelle vuonna 2004, ollen Fire Emblem -sarjan kahdeksas osa, vaikkakin vasta toinen Japanin ulkopuolella ilmestynyt. Nyt Nintendo on julkistanut, että Fire Emblem: The Sacred Stones on lisätty GBA-sovellukseen Nintendo Switch Online + Expansion Pack -tilaajille tänään.

Fire Emblem: The Sacred Stones on toinen lännessä Switch Onlinelle julkaistu GBA-peli Fire Emblem: The Blazing Bladen jälkeen, joka tunnetaan täällä tuttavallisemmin nimellä Fire Emblem.

Nintendo on myös vahvistanut, että GameCube-peli Fire Emblem: Path of Radiance lisätään kaikilla alueilla Switch 2:n GameCube-kirjastoon jossain vaiheessa tulevaisuudessa.