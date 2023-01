Ghostwire: Tokyo -kehittäjä Tango Gameworksin uudesta pelistä näyttäisi vuotaneen tietoja verkkoon ennen virallista julkistusta

Tango Gameworksin tuleva peli näyttäisi paljastuneen ennen virallista julkistusta.

Yleensä paikkansa pitävien Dealabs-vuotojen takaa löytyvän billbil-kunin mukaan Ghostwire: Tokyo -kehittäjän tuleva nimike olisi nimeltään joko Hi-Fi Rush tai Project Hibiki.

Mystisestä projektista on saatu vihjailuja jo aiemmin, onhan ZeniMax hakenut tavaramerkkiä Hi-Fi Rushille jo vuonna 2020, minkä lisäksi samaa nimeä kuvaava logo on on myös nähty jo jokunen kuukausi sitten. Lisätietoja saatetaan kuulla hyvinkin jo huomisessa Xboxin ja Bethesdan Developer_Direct-lähetyksessä.

Tango Gameworksin Ghostwire: Tokyo julkaistiin viime vuonna PC:lle sekä PlayStation 5:lle. Xbox-versiota pelistä ei ole toistaiseksi saatu.

