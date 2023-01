The Callisto Protocolin tuore päivitys toi mukanaan New Game Plus -pelitilan

The Callisto Protocol on päivittynyt versionumeroon 3.01 uusien ominaisuuksien kera.

Striking Distance Studiosin avaruussäikyttely sai 3.01-päivityksensä myötä New Game Plus -pelimoodin. Tarjolla on siis mahdollisuus aloittaa läpäisyn jälkeen uusi pelikerta aiemmin tienatuilla aseilla ja päivityksillä, kunhan ensin taistelee tiensä pelin ensimmäiselle Reforge-pisteelle. Päivitys tuo mukanaan luonnollisesti myös bugikorjauksia ja optimointeja kaikilla alustoilla. Täydellisen sisällön voi lukea täältä.

The Callisto Protocol on saatavilla PC:lle sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille. KonsoliFINin arvostelun voi lukea täältä.

