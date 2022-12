HBO:n jättisatsaus The Last of Us sai toisen trailerinsa – julkaistaan tammikuun 15. päivä

HBO:n The Last of Us -sarja on saanut lähestyvän julkaisunsa kunniaksi jo toisen trailerinsa.

Kahden ja puolen minuutin mittainen maistiainen käy läpi The Last of Usin juonikuvioita, jotka toki pelejä tahkonneille ovat jo aikalailla ennestään tuttuja. Menoa tahdittaa A-Ha-bändin klassikkokappale Take On Me, toki trendikkäästi uusiksi versioituna.

The Last of Us -sarjan pääosissa nähdään muun muassa Bella Ramsey (Ellie), Pedro Pascal (Joel), Merle Dandridge (Marlene), Gabriel Luna (Tommy) sekä Nick Offerman (Bill). Projektia luotsaavat Chernobyl-sarjan luonut Craig Mazin sekä peleistäkin vastannut Neil Druckmann.

The Last of Usin äärelle voi virittäytyä HBO Max -suoratoistopalvelussa tammikuun 15. päivä.