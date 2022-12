Kyllä vanhakin jaksaa, todistaa viidennen Indiana Jones -elokuvan traileri – virallinen nimi ja ensi-iltapäivä selvillä

Viides Indiana Jones -elokuva on saanut niin virallisen nimen kuin ensitrailerinkin.

Vuosina 1981, 1984, 1989 sekä 2008 ilmestynyt leffasarja saa ensi vuonna jatkoa Indiana Jones and the Dial of Destinyllä. Indiana Joneshan ei olisi mitään ilman Harrison Fordia, joten jo 80 vuoden ikään ehtinyt veteraani toki ruoskii mukana ikoniseen tapaansa.

Muissa rooleissa nähdään Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook sekä Antonio Banderas. Ohjaajan pallille on istahtanut apulaistuottajaksi siirtyneen Steven Spielbergin sijaan James Mangold. Säveltäjänä puolestaan kunnostautuu edelleen kaikki Indy-seikkailut rytmittänyt John Williams, 90 vuotta.

Indiana Jones and the Dial of Destinyn pitkään odoteltu ensi-ilta on ensi vuonna, kesäkuun 30. päivä.