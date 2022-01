NHL 22 sai vihdoin myös naisten maajoukkueet – koko joukon paras puolustaja tulee Suomesta

NHL 22 päivittyi tänään IIHF Women's Teams and World Championship -sisältöpaketilla.

Kuten ilmaiseksi jaeltavan päivityksen nimestäkin voi päätellä, tuo IIHF-kokonaisuus änärimittelöihin ensimmäistä kertaa naisten maajoukkueet. Tarjolla on 10 nais- ja 16 miestiimiä käytettäväksi MM-moodien lisäksi Play Now-, Online VS-, Threes Now- sekä Shootout -pelimuodoissa.

Naisten maajoukkueiden parhaiden pelaajien joukkoon lukeutuu Suomen Jenni Hiirikoski, joka on 93 pisteellään koko joukon suvereenein puolustaja. Anni Keisala taas kohoaa maalivahtitilastossa 92 pisteellä kunnioitettavalle toiselle sijalle. Hyökkäyspuolen kärkikymmenikköön puolestaan kipuavat Michelle Karvinen sekä Petra Nieminen. Tarkempia tilastoja voi tutkia uutisen lopun kuvamateriaaleista.

NHL 22 on saatavilla Xbox- ja PlayStation-konsoleille.