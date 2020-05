Henry Cavill saapuu Total War: Warhammer II:een – tapaa Cavill, Loremaster of Hoeth

Total War: Warhammer II:n ohjaaja Richard Aldridge vahvisti lisäosan yllätyshahmon perustuvan tiettyyn Herra Cavilliin.

Henry Cavill on kertonut julkisuudessa viettäneensä COVID-19-karanteenia maalaamalla Warhammer-pienoismalleja. Clark Kentinä ja Geralt of Riviana tunnettu Hollywoodin könsikäs on pitkänlinjan ylpeänä nörttinä myös tunnustanut rakkautensa Total War: Warhammer II -peliin.

Cavillin intohimo Warhammeria kohtaan ei ole jäänyt huomaamatta kehittäjä Creative Assemblyltä. Studio julkaisee tällä viikolla uuden Total War: Warhammer II DLC:n, jossa tavataan myös itse Cavill. High Elves -joukkojen ja Greenskinien välisestä sodasta kertova laajennus kantaa nimeä The Warden and the Paunch.

Cavill sujautettiinThe Warden and the Paunchiin taruntietäjän rooliin. Cavill, Loremaster of Hoeth, omaa muun muassa kyvyn, jota kutsutaan Valkoiseksi Sudeksi. White Wolf -taito antaa hänelle bonuksen suuria vihollisia vastaan. The Witcher -sarjan Geralt of Riviahan on myös tunnettu hirviönmetsästäjä, jonka lempinimi on – tieysti – Valkoinen Susi.

Total War: Warhammer II – Warden and The Paunch julkaistaan 21. toukokuuta Steamissa.