Reilusti The Last of Us Part II -pelikuvaa julki – Ellien monipuoliset selviytymismekaniikat esittelyssä

Naughty Dog ja Sony ovat julkaisseet The Last of Us Part II:n pelimekaniikkoihin keskittyvän esittelyvideon.

Neill Druckmann kehittäjätovereineen painottaa sitä, miten Naughty Dog haluaa välittää pelaajalle mahdollisimman aidon selviytymisentunteen. Protagonisti Ellie ei ole fyysisesti se vahvin hahmo, mutta tätä kompensoidaan ketteryydellä, väistelyllä ja tietysti hiippailuelementeillä. Toki Ellie osaa nousta myös vihollisia vastaan muun muassa jousipyssyn ja muun apuvälinearsenaalinsa turvin. Esineitä ja aseparannuksia voi myös kyhätä itse maastosta löytyvien resurssien avulla.

The Last of Us Part II julkaistaan PlayStation 4:lle kesäkuun 19. päivä, vieläpä oman PS4 Pro -konsoliversionsa kera.