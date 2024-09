HBO julkaisi koskettavan kiusoitteluvideon The Last of Us -sarjan toiselta kaudelta

The Last of Us -sarja etenee vauhdilla kohti toista tuotantokauttaan, onhan ensimmäinen härnäkekin saatu jo julki.

Parin minuutin videopätkällä nähdään The Last of Us Part II -pelistäkin (arvostelu) tuttuja lohduttomia tunnelmia, muutamia poskea pitkin vierähtäviä kyyneleitäkin on bongattavissa. Taustallahan soi tietysti mikäs muukaan kuin Pearl Jamin upea Future Days -kappale.

Tutuissa Joelin ja Ellien rooleissaan jatkavat Pedro Pascal ja Bella Ramsey, mutta uusiakin tuttavuuksia on mukana. Abbyn kiistanalaisessa roolissa nähdään Kaitlyn Dever ja Ellien mielitettyä Dinaa tulkitsee Isabela Merced. Schitt's Creekistä ja Beetlejuice-elokuvista tuttu Catherine O'Harakin on mukana kuvioissa.

The Last of Us -sarjan odotettu toinen tuotantokausi kattaa seitsemän jaksoa, joskin Neil Druckmann on vihjannut etteivät kaikki toisen pelin tapahtumat vielä kyseiselle kaudelle mahdu – jatkoa siis lienee luvassa ainakin kolmannen kauden verran.

The Last of Us nähdään jälleen Max-palvelussa ensi vuoden aikana.

