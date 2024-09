Ysäriklassikko Little Big Adventure ehostetaan uusioversioksi – nyt saatiin uusi traileri, Steam-demo ja ilmestymispäivä

Little Big Adventure: Twinsen's Questin tiimoilta on saatu monenlaista uutta tietoa ja jopa pelattava demo.

Adeline Softwaren kehittämä Little Big Adventure julkaistiin alkujaan DOS:lle vuonna 1994 ja muutamaa vuotta myöhemmin myös alkuperäiselle PlayStationille. Isometrisestä näkövinkkelistä kuvattu seikkailu saavutti pienimuotoisen kulttimaineen ja jatkoakin saatiin PC:lle vuonna 1997.

Little Big Adventure: Twinsen's Quest -nimen saanut remake-versio uusii klassikkoa monin tavoin. Päivitetyn visuaalisen tyylin lisäksi kontrollit ja soundtrack on pistetty uusiksi – viimeksi mainittu alkuperäissäveltäjä Philippe Vacheyn toimesta. Mikä parasta, peliä pääsee jo testaamaan rajoitetun ajan Steam-demon muodossa, käyhän nappaamassa moinen kokeiluun täältä. Making of -videon ja uuden trailerin voi katsoa uutisen lopusta.

2.21-studion kehittämä Little Big Adventure: Twinsen's Quest julkaistaan marraskuun 14. päivä PC:lle (Steam, GOG, Epic), Switchille sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille. Fyysinenkin painos ollaan aikeissa julkaista PS5:lle ja Switchille joulukuun 5. päivä.