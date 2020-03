Uuden Noiturin kehitys alkaa heti Cyberpunk 2077:n julkaisun jälkeen

CD Projektin toimitusjohtaja Adam Kiciński paljasti uuden Witcher-pelin kehityksen alkavan syksyllä.

Kiciński tapasi joukon toimittajia, ja valotti tulevaan Cyberpunk 2077 -toimintaseikkailuun sekä The Witcher -sarjaan liittyviä asioita.

CD Projekt Redillä on jo olemassa selkeä konsepti uudelle yksinpelille. Nimike odottelee vain sopivaa ajankohtaa jatkokehityksen käynnistymiselle. Puolaisen kehittäjän jokainen suunnitteilla oleva peli perustuu joko Witcheriin tai Cyberpunk 2077 -universumiin. Alkutekijöissä oleva projekti on kaikesta päätellen The Witcher -sarjan seuraava osa.

Uuden Noituri-projektin parissa aletaan paiskia töitä heti Cyberpunk 2077:n julkaisun jälkeen. Cyberpunk 2077 on odotettavissa tämän vuoden syyskuussa, joten tulevaa Witcheriä päästään todennäköisesti ihastelemaan vasta seuraavan konsolisukupolven ollessa jo hyvässä vauhdissa.

Ilmeisesti uusi Witcher ei tule olemaan suoraan jatkoa vuoden 2015 The Witcher III: Wild Huntille. Kyseessä ei siis ole varsinainen neljäs osa.