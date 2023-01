Huhu: PlayStation 5:n käyttöjärjestelmä päivittyy maaliskuun alussa odotetuin ominaisuuksin

PlayStation 5:n käyttöjärjestelmä päivittyy maaliskuussa astetta isommin, huhuilee Insider Gaming.

PlayStation 5:n käyttöjärjestelmä versionumeroltaan 7.00 on tarkoitus saada linjoille maaliskuun 8. päivä. Tuolloin käyttäjät pääsevät käsiksi aiempaa kattavampaan Discord-integraatioon, jolloin rupattelu onnistuu kätevästi eri alustojen välillä. Tämän lisäksi PlayStation Plus -palvelun Premium-jäsenet voisivat jatkossa suoratoistaa pelinsä konsolille suoraan Sonyn pilvestä. Koodinimellä Cronus kulkenut toiminnallisuus on lähteiden mukaan ollut testissä jo useampien kuukausien ajan.

Insider Gamingin mukaan käyttöjärjestelmän julkinen beetatesti käynnistyisi jo lähipäivinä jatkuen tammikuun 30. päivään saakka.

Sonyn virallista tiedotetta odotellessa.