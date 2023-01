Ikuisuusprojekti Skull and Bonesin uusi julkaisupäivä paljastetaan pian – Twitch-lähetyksessä nähtiin reilut puoli tuntia uutta pelikuvaa

Ubisoftin Skull and Bones on viivästynyt jo lähestulkoon lukemattomia kertoja, mutta valmista on ilmeisesti kuitenkin tulossa hitaasti mutta varmasti.

Vuoden 2017 E3-messuilla esitelty Skull and Bones oli tarkoitus julkaista alkujaan jo tapahtumaa seuranneen vuoden aikana. Viivästyksiä on kuitenkin tullut tasaiseen tahtiin, edellisen kerran moisesta ilmoitettiin alkuviikosta. Uusi julkaisupäivä on nykytiedon valossa huhtikuusta 2023 maaliskuulle 2024 ajoittuvan tilivuoden alkupuolella.

Odotetun pelin Twitter-tilillä kuitenkin paljastettiin heti lykkäsytiedotteen jälkimainingeissa, että lisätietoja julkaisupäivään liittyen kuullaan aivan lähitulevaisuudessa. Vielä uutta ilmestymispäivää ei ole kerrottu, mutta pelikuvaa saatiin kuitenkin roppakaupalla perjantaina pidetyn Twitch-lähetyksen yhteydessä. Reilut puoli tuntia kestävän videon voi katsastaa uutisen lopusta.

Skull and Bones julkaistaan PC:lle, Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle.