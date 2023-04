Huhu: Sonyllä tekeillä uusi PlayStation-käsikonsoli

Uusi PlayStation-käsikonsoli tekee tuloaan, väittää web-sivusto Insider Gamingin Tom Henderson.

"Ammattivuotajana" tunnetun Hendersonin mukaan laite on työnimeltään Q Lite ja sen on määrä olla Sonyn seuraava kapistus PSVR2:n jälkeen, joka tarvitsee toimiakseen PlayStation 5:n. Kyseessä ei ole varsinaisesti pilvipelaamiseen nojaava konsoli, vaan se käyttää PS5:n Remote Play -striimausominaisuutta. Tarkkuudeltaan masiina yltää 1080p-resoluutioon ja ruudunpäivitykseltään aina 60 kuvaan asti, minkä lisäksi nettiyhteys on toimivuuden kannalta välttämättömyys.

Henderson kertoo myös nähneensä laitteesta aikaiset prototyypit, joiden perusteella konsoli muistuttaisi kovasti PS5-ohjainta, jossa on 8 tuuman LCD-kosketusnäyttö keskellä. Haptisten ominaisuuksien lisäksi laitteessa on muun muassa kaiuttimet, liitäntä kuulokkeille sekä napit äänenvoimakkuuden säätämiseen.

Laitteen julkaisun pitäisi tapahtua Hendersonin ymmärryksen mukaan ennen PlayStation 5 Pro:ta, mutta ulkoisen PS5-levyaseman julkaisun jälkeen. Mitään näistä laitteista Sony ei ole kuitenkaan toistaiseksi vahvistanut.