Vuosikymmenen ajan työstetty Minecraft-elokuva edelleen tulossa Jason Momoan kera – ensi-ilta päivättiin vaivaisen parin vuoden päähän

Minecraft-elokuvan tuotanto tuntuisi nytkähtäneen jälleen aavistuksen eteenpäin, kertoo Warner Bros.

Minecraft-peleihin pohjautuvasta elokuvaprojektista on puhuttu jo yli vuosikymmenen ajan alkuperäissuunnitelmien ajoittaessa ensi-illan vuoden 2019 tienoille. Niin vain valmista ei ole tullut ja tekijäköörikin on vaihtunut matkan varrella täysin. Ohjaajiksi on menneiden vuosien aikana kiinnitetty ainakin Shawn Lewy ja sittemmin Rob McElhenney, mutta tilannehan on tätä nykyä jo aivan eri.

Uusimman tiedon valossa Minecraft-elokuvan ohjaajan pallilla istuu Nacho Libren ja Napoleon Dynamitenkin parissa hääräillyt Jared Hess. Aquaman Jason Momoakin on tätä nykyä virallisesti kiinnittettynä mysteerirooliinsa.

Minecraft-elokuvan ensi-ilta on aivan pian: 4. huhtikuuta, vuonna 2025.

