Pätevistä uusioversioistaan tunnettu Bluepoint Games on nyt osa PlayStation Studiosia

Sony kävi vaihteeksi studiokaupoilla, haalien reserviinsä Bluepoint Games -pelitalon.

Teksasin Austinissa majaileva Bluepoint Games tunnetaan ennestäänkin läheisestä yhteistyöstään Sonyn kanssa. Lopputulemana on niin pelaajien kuin kriitikoidenkin korkealle arvostamia uusioversioita, etunenässään PlayStation 5:n julkaisun kärkikastiin kuulunut Demon's Souls ja muutama vuosi takaperin PlayStation 4:lle ilmestynyt Shadow of the Colossus -versiointi. Bluepointin seuraava peliprojekti on vielä hämärän peitossa.

Lisätietoja ja Bluepoint Games -pomo Marco Thrushin mietteitä voi lueskella PlayStation Blogista, täältä.

