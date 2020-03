Hullusta nerosta WHO:n asiantuntijaksi – Ilmainen Plague Inc. -päivitys päästää taistelemaan taudin leviämistä vastaan

Plague Inc. saa pelitilan, jossa tavoitteena on estää taudin leviäminen.

Strategiapeli Plague Inc.:n tarkoituksena on tunnetusti luoda mahdollisimman tehokkaasti leviävä, vastuskykyinen tauti, joka lopulta muuntuu pandemiaksi ja tartuttaa kaikki maapallon ihmiset. Pelin kehittäjä Ndemic Creations on kuitenkin tunnettu tartuntatauteja vastaan tehtävän työn ja tutkimuksen edistämisestä. Tulossa onkin moodi, jossa simulaatiopelin alkuperäinen ajatus kääntyy päälaelleen. Hullun neron roolista siirrytään maailmanlaajuiseksi pyrkivän epidemian taltuttajaksi.

Ajatus uudesta pelitilasta syntyi Ndemic Creationsin, Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Epidemiavalmiuden innovaatioiden koalition (CEPI) välisissä lahjoituskeskusteluissa. Ndemic Creations lahjoitti 250 000 dollaria hyväntekeväisyyteen tukeakseen COVID19-kriisityötä.

Tulevassa pelitilassa taktiikkana on siis tasapainottaa sairauden etenemistä ja vahvistaa terveydenhuoltojärjestelmiä. Pelaaja voi kontrolloida maailman toimintaa vaikuttamalla esimerkiksi potilaiden hoidon kiireellisyyden luokitteluun, karanteeneihin, sosiaaliseen pidättyväisyyteen ja julkisten palvelujen sulkemiseen. Pelitilaa kehitetään yhteistyössä WHO:n ja Maailmanlaajuisen puhkeamisvaroitus- ja reagointiverkon (GOARN) sekä muiden alan asiantuntijoiden kanssa.

Uusi päivitys tulee olemaan koronaviruspandemian aikana kaikille ilmainen.

Everyone is impacted by COVID-19. On behalf of all Plague Inc. players, we have just donated a quarter of a million dollars to @CEPIvaccines and @WHO to help fight it.https://t.co/kAZtjwn89b pic.twitter.com/DinQpvRqCk

— Plague Inc. / Rebel Inc. (@NdemicCreations) March 23, 2020