Uusi Animal Crossing rikkoi Japanissa kaikki aiemmat Switch-pelien myyntiennätykset

Viime viikolla julkaistu Animal Crossing: New Horizons on muodostunut Nintendolle järjettömän isoksi menestykseksi.

New Horizons on uponnut erityisesti japanilaisiin, onhan peli käynyt nousevan auringon maassa kaupaksi kolmen ensimmäisen päivänsä aikana 1,8 miljoonan fyysisen kopion verran. Luvut murskaavat jopa aiempaa Switch-myyntiennätystä pitäneet Pokémonit Sword ja Shield, jotka kelpasivat kuluttajille samalla ajanjaksolla yhteenlaskettuna 1,36 miljoonaa kertaa.

Jotta myyntilukuihin saadaan vielä hieman lisää perspektiiviä, mainittakoon että lukemat ylittävät kolmen edellisen Animal Crossing -pelin (New Leaf, Wild World, City Folk) yhteenlasketut myynnit.

Animal Crossing: New Horizonsin menestys on siivittänyt myös Switchin parempiin myynteihin kuin konsolin julkaisuviikolla, mikä on jo aikamoinen saavutus.