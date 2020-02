Plague Inc. pois markkinoilta Kiinassa

Plague Inc. -kehittäjä Ndemic Creations ilmoittaa tartuntatauti-simulaationsa poistuneen Kiinan App Storesta.

Huippumyynteihin kuluneen kuukauden aikana noussut strategiapeli Plague Inc. on vedetty pois Applen sovelluskaupasta Kiinassa. Poisvedon on määrännyt Cyberspace Administration of China eli Kiinan internetin sääntelystä ja sensuurista vastaava korkein viranomainen. Viranomaistahon mukaan pelissä on laitonta sisältöä. Ndemic ei tiedä virallista syytä suositun sovelluksen poistamiseen, mutta epäilee taustalla olevan Koronavirus-epidemiaan liittyvät aspektit.

Ndemic Creations kertoo työskentelevänsä parhaillaan suurten maailmanlaajuisten terveysjärjestöjen kanssa selvittääkseen, kuinka parhaiten tukea heidän pyrkimyksiään COVID-19:n hillitsemisessä ja hallinnassa. Plague Inc. on saanut tunnustusta opetuksellisesta luonteestaan.

Plague Inc. julkaistiin vuonna 2012 iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille sekä myöhemmin PC:lle ja konsoleille.

We’re really sad to announce that Plague Inc. has been removed from the China App Store. This is completely out of our control and we are working to find a way to bring the game back to our players in China. Our statement here: https://t.co/oYkHHkMbgw pic.twitter.com/5wQ93NsCKw

— Plague Inc. / Rebel Inc. (@NdemicCreations) February 27, 2020